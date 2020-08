Boete van 10.000 euro voor Deurnese horeca-ondernemer

Polka leren van de buurvrouw, dat gebeurde bij Falliekant

9:58 GEMERT - Als je in Gemert richting Erp rijdt, zie je borden met daarop 'Falliekant 50'. Deze buurtvereniging bestaat een halve eeuw. In totaal staan er acht borden, steeds op een punt waar je Falliekant in- of uitrijdt.