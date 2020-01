Bomen Kannelustweg Aarle-Rixtel moeten wijken voor woningen

AARLE-RIXTEL - Om de realisatie van dertien levensloopbestendige woningen aan het Mimosaplantsoen in Aarle-Rixtel mogelijk te maken heeft het gemeentebestuur van Laarbeek vergunning verleend voor de kap van 51 bomen aan de Kannelustweg. Daar is bezwaar tegen ingediend.

De behoefte aan nieuwe woningen in Aarle-Rixtel is groot. Door de ligging, gedeeltelijk ingeklemd tussen twee kanalen, is uitbreiding van het dorp echter nauwelijks mogelijk. Om toch aan de woonbehoefte te kunnen voldoen wordt uitdrukkelijk gekeken naar inbreiding, de realisering van woningen binnen de dorpsgrenzen.

Eind vorig jaar heeft het college van burgemeester en wethouders vergunning verleend voor de bouw van dertien levensloopbestendige woningen aan het toekomstige ­Mimosaplantsoen. Voor die vergunning moest op last van de Raad van State wel het oorspronkelijke bestemmingsplan worden aangepast. Zo moest onder meer de historische schoorsteen die hoorde bij de tropische plantenkas van oud-burgemeester Albers Pistorius behouden blijven. De bouwvergunning ligt momenteel ter inzage. Voor de bouw moet echter een fruitboomgaard van ruim 3600 vierkante meter verdwijnen. ­Voorafgaand is daarom al een vergunning afgegeven voor de kap van 51 bomen aan de Kannelustweg. Ook die vergunning ligt nog ter inzage.

Bezwaar

,,Daar is één bezwaar op gekomen”, laat Roy Heynen van projectontwikkelaar BrugtBouw weten. ,,Bij ons is alles klaar. De bestemmingsprocedure is helemaal doorlopen. Daar kan geen bezwaar meer tegen aangetekend worden. We moeten nu alleen nog de procedure voor de bouwvergunning en de kapvergunning netjes doorlopen.”