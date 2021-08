Bomen sneuvelen voor in stand houden hoogveen: ‘Anders is dit over een tijd allemaal bos’

MijnED Mij­nED-fotografen Rob en Ellen Faessen: ‘De foto’s komen gewoon op ons pad’

27 juli BEST - Sinds zijn pensionering acht maanden geleden trekt Rob Faessen uit Best er zeer regelmatig met zijn vrouw Ellen op uit, de natuur in. Al rondkijkend zien ze ‘het perfecte plaatje’ en leggen dat vast met de telefoon. De foto die ze maakten in natuurgebied De Scheeken was de eerste die ze opstuurden naar het Eindhovens Dagblad.