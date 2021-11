Bondgenoten van het platteland bundelen de krachten: Partij uit Someren-Heide werkt samen met Boer Burger Beweging

In Deurne brandt nog elke dag een kaarsje voor Sebastiaan (42) die overleed door zinloos geweld in Wijchen: ‘Altijd getekend blijven’

Wijchenaar Sebastiaan Theloosen (42) kwam op 24 november 2020 om het leven toen hij in zijn woonwijk door een pakketbezorger werd overreden. Zijn ouders en zus doen een jaar later hun verhaal. Omdat zinloos geweld zo wreed is. En omdat ze graag begrepen willen worden.

22 november