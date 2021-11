Boodschap aan 2500 Astense 70-plussers: denk nu al na of iemand boodschappen voor je kan halen wanneer je ziek bent

ASTEN - Van zeventigplussers wordt tegenwoordig verwacht dat ze zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen. Maar is het netwerk van die senioren sterk genoeg om dit uit te laten komen? ,,We moeten meer omkijken naar elkaar.”

‘Goed voor elkaar’ Asten gaat zo'n 2500 senioren uit de Peelgemeente hierbij helpen. De hoop is dat senioren meer nadenken over wie ze om zich heen hebben en zichzelf de nodige vragen stellen.

Quote Niet iedereen wil zijn gezicht laten zien op zo'n wijkbijeen­komst. Onze opgeleide vrijwilli­gers gaan dan bij hen op bezoek Arie van den Boomen, Projectleider Goed voor elkaar

Twee simpele voorbeelden geeft projectleider Arie van den Boomen, die tevens dorpsondersteuner in Asten-Heusden is. Wie kan de boodschappen doen wanneer ik ziek ben? En wie maait het gras als je dat zelf even niet meer kunt na een val?

Ver-van-mijn-bed-show voor velen

Simpele vragen waar niet iedereen bij stilstaat. Van den Boomen hoopt via de antwoorden op die vragen meer inzicht te krijgen in de sociale netwerken van ouderen in de gemeente Asten. ,,Het is voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show. Het succes van een sterk netwerk valt of staat met een breed draagvlak onder professionals in zorg en welzijn, vrijwilligers en inwoners van Asten.”

De medewerkers van burgerinitiatief ‘Goed voor elkaar’ gaan met senioren in gesprek over het ouder worden. Het doel is om mensen bewust te maken van wat er al geregeld is of nog moet worden. In de hoop dat ouderen het hierna zelf oppakken. Tegelijkertijd krijgen ze informatie over waar ze met hulpvragen terechtkunnen en hoe ze hun netwerk kunnen uitbreiden.

Don van Sambeek

De start van het Astense project is op donderdag 25 november in De Beiaard in Asten. De bijeenkomst wordt geleid door Don van Sambeek. Hij is de initiatiefnemer van het gelijknamige project in Laarbeek. Hierna volgen groepsgesprekken per wijk.

In totaal worden 2500 Astense 70-plussers aangeschreven voor de zes bijeenkomsten die nog tot en met maart plaatsvinden: een in Ommel, een in Heusden en vier in Asten. Mocht er behoefte aan zijn, dan volgen er nog huisbezoeken. Hiervoor zijn enkele vrijwilligers opgeleid. ,,Niet iedereen wil zijn gezicht laten zien op zo'n wijkbijeenkomst. Onze opgeleide vrijwilligers gaan dan bij hen op bezoek.”

Help elkaar waar het kan

Van den Boomen hoopt dat senioren bewuster kijken naar het belang van goede mensen om je heen. Zijn grootste wens: ,,Dat er gebruik gemaakt wordt van elkaars mogelijkheden. Zodat er een gemeenschap ontstaat waarbinnen men elkaar een handje helpt waar dat kan”, begint hij.

,,Het is betekenisvol voor jong en oud; iets betekenen voor een ander geeft zin. Zo kunnen ouderen overdag pakketjes aannemen voor jonge gezinnen, die kunnen op hun beurt weer iets doen voor de senioren. Zorg dus dat alles goed geregeld is en dat je geen zorgen meer hebt over je oude dag.”