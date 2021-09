Boodschap woningcorporatie: Nauwelijks nieuwe huurhuizen in Gemert-Bakel

Fietser klem onder auto na botsing in Lieshout, traumaheli­kop­ter ter plekke

2 september LIESHOUT - Bij een ernstig ongeval in Lieshout is een wielrenner klem komen te zitten onder een auto. Het ging donderdagmiddag mis rond 15.50 uur, op de Provinciale Weg in Lieshout. Een traumahelikopter kwam ter plaatse.