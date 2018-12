Boosheid en zorgen bij buren van Bikkels in Vlierden

Rock aan de Ring: prima alterna­tief voor kerstlied­jes

23 december VLIERDEN - Degenen die helemaal klaar zijn met kerstklassiekers als Last Christmas, Feliz Navidad of All I Want For Christmas Is You, waren zondag in het centrum van Vlierden aan het goede adres. In Zaal Thijssen vond het indoorfestival Rock aan de Ring plaats. Voor de liefhebbers van gepast gitaargeweld werd het een mooie dag.