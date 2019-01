Bootcamp op perceel Bergweg in Asten van de baan

Van Deursen wilde graag twee keer per week training geven aan groepen van tien tot vijftien sporters op het weiland aan de Bergweg en in het naastgelegen bos. Tevens beloofde hij alle gebruikte materialen na afloop van de trainingen netjes op te ruimen. De rechter in Den Bosch bestempelde het bootcampen daardoor als extensief medegebruik van de grond. De Raad van State ziet dat anders.