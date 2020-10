Bosperceel aan Liesdijk in Beek en Donk moet worden ontruimd

Soekena voelde zich nooit gediscrimi­neerd maar wilde wel een onderzoek

21 oktober ASTEN - Haar ouders komen uit Marokko, ze is zelf in Nederland geboren en opgegroeid. De 22-jarige Soekena Sabbar, die namens het CDA in de Astense politiek zit, voelde zich nooit gediscrimineerd. Maar stond wel met Gijs de Jong (D66) aan de basis van een enquête over discriminatie. En dat onderwerp leeft ook in Asten, zo blijkt.