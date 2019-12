Bosscheweg Beek en Donk klein beetje veiliger door aankoop grond

Volgens een woordvoerder kan het hekwerk langs de Wellestraat nu worden verplaatst, waardoor het zicht richting de Donksebrug verbetert. De kruising Bosscheweg-Wellestraat geldt als onoverzichtelijk, zo blijkt uit een onderzoek door bureau Megaborn van vorig jaar.

De Bosscheweg is een van de wegen in de gemeente Laarbeek waar veel ongelukken gebeuren. Er raast teveel verkeer voorbij voor het type weg, dat vaak te hard rijdt en er is veel onduidelijkheid over waar voorrang moet worden verleend en waar niet. Als de Donksebrug open heeft gestaan, ontstaan gevaarlijke situaties omdat sommige automobilisten dan niet meer het geduld kunnen opbrengen om voorrang te verlenen waar het eigenlijk wel moet.

Tussen januari 2013 en maart 2018 vonden er 29 ongevallen plaats bij de kruispunten met de Wellestraat, Thibostraat en Mgr. Verhagenstraat. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakten dertien mensen gewond. Bij twaalf van de veertien ongevallen met slachtoffers waren ook fietsers of bromfietsers betrokken. Op de kruisingen met de Thibostraat en de Wellestraat hebben in die periode 10 ongevallen plaats gevonden. Bij 7 ongevallen is een bromfietser betrokken, bij 1 ongeval een e-bike en bij 2 ongevallen een fiets. In alle gevallen is de andere betrokken partij een motorvoertuig.