Bouw 22 woningen in Ommel start rond de zomer, maar wordt woensdag alvast tactisch gevierd

OMMEL - De infrastructuur wordt momenteel aangelegd, de verkoop start binnen veertien dagen. De bouw van 22 woningen nabij de Kloosterstraat in Ommel is wat de dorpsraad betreft een begin naar meer nieuwbouw.

De start van de bouw staat gepland voor half juli of direct na de bouwvak. Dat er aanstaande woensdag toch al een officieel startmoment is ingelast, zal ongetwijfeld met de verkiezingen te maken hebben. De glans van nieuwbouw pikken politici graag even mee en Ommel heeft er lang genoeg op moeten wachten.

Maar nu komen er aan het nieuwe erf Haazenakker, een zijtak van de Kloosterstraat, dan toch tien tweekappers, acht patiowoningen, twee vrijstaand geschakelde woningen en twee woningen in een boerderij. Die boerderij wordt teruggebouwd in dezelfde stijl als de vorige die inmiddels gesloopt is.

Prijsstijgingen tijdens de bouw worden doorberekend

De verkoop via Gerry Kanters Makelaardij in Asten start binnen twee weken. De ‘vanaf’-prijzen die momenteel aan de woningen hangen, zullen nog niet de eindbedragen zijn, valt te vrezen. „Prijsstijgingen tijdens de bouwperiode zullen we doorberekenen”, zegt Wim Hartman van Hartman Bouwbedrijf in Heusden. „De prijzen van bouwmaterialen veranderen zo snel momenteel.”

Er hebben zich volgens Hartman zo'n 30 tot 35 belangstellenden gemeld. „Daaronder zijn zes kandidaten die enkele jaren geleden al interesse toonden. Daarna ging een bezwaarprocedure lopen, maar die bezwaren zijn inmiddels ongegrond verklaard. Die mensen benaderen we eerst.”

Eind 2023 zijn de woningen gereed, is de planning. Voorzitter Jan Aarts van de dorpsraad in Ommel is er blij mee. Het dorp heeft de ambitie om zijn inwoneraantal te verdubbelen. „We zien deze nieuwbouw als een begin.”