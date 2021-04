Bouw speelpark Lieshout in volle gang; ‘Kinderen horen te bewegen, niet op de bank’

Een van de mannen die met het idee kwam was Brian Kersten, vader van twee zonen die sinds twintig jaar in Lieshout woont: ,,Tweeënhalf jaar geleden liep ik samen met wat buurtbewoners door de Nieuwhof. Zo kwamen we op het idee. Het zou ons zo gaaf lijken om een mooi speelpark te maken die uitdagend is voor kinderen. Met vijf vaders maakten we een plan en startten we een buurtinitiatief. We hadden het over onze eigen jeugd. Hoe we hutten bouwden bijvoorbeeld. Dat wilden wij ook voor onze kinderen. Er is in die tijd veel gesproken, ook met de Dorpsraad Lieshout, gemeente Laarbeek en de directeur van de basisschool hier in de buurt. Eind maart kregen we dan eindelijk groen licht van de gemeente. De werkzaamheden voeren we uit als werkgroep onder de Lieshoutse Dorpsraad.’’

Quote Het is nog een paar weken wachten, maar dan kunnen de kinderen genieten van een innovatief speelpark Brian Kersten

Inmiddels hebben ze voldoende financiële middelen kunnen vinden en zijn de werkzaamheden in volle gang: ,,We zijn nu bezig met fase één van het plan. Dat wil zeggen dat een deel van het plan momenteel gerealiseerd wordt. Daar zijn we een week of twee geleden mee gestart. Het voetbalveld wordt aangelegd en een deel van de oude speeltuin in de Nieuwhof wordt naar hier verplaatst. Daarnaast zijn we bezig met het afgraven voor de aanleg van de pumptrack. Dat is ook meteen de grootste uitdaging in het verhaal. Het is nog een paar weken wachten, maar dan kunnen de kinderen genieten van een innovatief speelpark. Dat is namelijk enorm belangrijk. Kinderen horen te bewegen, niet op de bank of achter de iPad. Dat is onze visie, wij vinden dat dat anders moet.’’

Langer wachten op voetbalveld

Kersten hoopt dat een deel van de speeltuin binnenkort geopend kan worden: ,,Als het weer een beetje meezit, kan de pumptrack tussen eind mei en half juni geopend worden. Op het voetbalveld moeten we iets langer wachten. Het gras moet immers nog groeien. We willen ons daarna bezighouden met fase twee. Plannen maken, subsidies werven, bekijken waar we de speeltoestellen plaatsen. De ambitie is om volgend jaar te realiseren. Maar dat is ook afhankelijk van de financiële stroom. Corona heeft fase één ongeveer een jaar gekost. We kregen maar moeilijk subsidies los of er zaten hoge eisen aan. Het heeft dus heel wat tijd gekost. Maar de trots is er niet minder op.’’ Voor meer informatie over het park kun je terecht op www.speelpark-nieuwenhof.nl.