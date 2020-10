Bouw uitkijktoren De Groote Peel kan van start na crowdfunding

OSPEL - De bouw van een nieuwe rolstoelvriendelijke uitkijktoren in Nationaal Park De Groote Peel in Ospel kan van start. Met crowdfunding is 8.500 euro opgehaald door particulieren en bedrijven.

De vijf meter hoge uitkijktoren wordt gebouwd van ijzer en hout en zal, in tegenstelling tot de vorige, toegankelijk zijn voor rolstoelen. De houten uitkijktoren die voorheen een mooi uitzicht bood over het hoogveengebied met zijn knuppelbruggetjes, is twee jaar geleden afgebroken omdat die niet meer veilig was. „De nieuwe uitkijktoren gaat ook gebruikt worden voor educatieve doeleinden”, zegt Marijke Vaes van Staatsbosbeheer. „Je kunt bijvoorbeeld denken aan excursies voor schoolklassen.”

Benodigde bedrag paar keer naar boven bijgesteld

De 8.500 euro die met crowdfunding door particulieren en bedrijven is opgehaald, is slechts een klein deel van de totale investering. Die bedraagt bijna 95.000 euro. De rest van het bedrag is afkomstig van partijen zoals provincie, waterschappen en bedrijven, licht Vaes toe. Een gat van 8.000 euro moet nog gedicht worden door sponsoring van bedrijven, omdat het benodigde bedrag een paar keer naar boven is bijgesteld sinds het project twee jaar geleden van start ging. „We liepen er een paar keer tegenaan dat sponsoren vanwege corona afhaakten”, zegt Vaes. „Evenementen waarvan zij de opbrengst voor de uitkijktoren bestemd hadden, gingen niet door.”

Het gat in de begroting staat de bouw niet in de weg. „We gaan gewoon starten. Het ijzeren gedeelte wordt in een loods in elkaar gezet”, zegt Vaes. In december gaat de eerste paal de grond in. De insteek is dat de uitkijktoren er vóór 2021 staat. Bedrijven die een bijdrage willen leveren, kunnen zich melden via www.buitenfonds.nl.

