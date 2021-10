Bouw vakantiepark Heihorsten gaat door

SOMEREN - De bouw van tientallen vakantiehoeves in recreatiepark De Heihorsten in Someren gaat gewoon door.

Het ED publiceerde gisteren ten onrechte dat de bouw zou zijn stilgelegd, daarbij een onjuiste interpretatie gevend aan hetgeen bij een zitting voor de bestuursrechter in Den Bosch door partijen is besproken. WL de Heihorsten beschikt al lange tijd over alle benodigde vergunningen en de bouw ligt allerminst stil.

Dit gaat om de nasleep van een zaak uit het verleden. Het bedrijf WL De Heihorsten is al maanden bezig met de bouw van in totaal honderd vakantiewoningen aan de Provincialeweg in Someren. Vorig jaar speelde er een discussie tussen provincie, gemeente en De Heihorsten of er naast de vergunningen van de gemeente ook nog een ontgrondings- en natuurvergunning van de provincie nodig was voor de aanleg van het park. De provincie vond van wel en stelde een last onder dwangsom in het vooruitzicht die kon oplopen tot driehonderdduizend euro.

WL De Heihorsten voelde zich door verwarring bij de verschillende vergunningverlenende instanties op het verkeerde been gezet. De firma verkeerde in de veronderstelling dat een natuurvergunning voor de bouw van de woningen niet nodig was en ging door met de aanleg, waarop de provincie besloot dat de dwangsommen werden verbeurd. Later dat jaar, op 13 oktober, ontving het bedrijf alsnog alle benodigde vergunningen van de provincie. ,,De bouw ligt dus zeker niet stil, het ging in de rechtbank over een zaak uit het verleden”, aldus advocaat Claes van Deutekom namens WL De Heihorsten.

Hij betoogde dat de dwangsom in de zomer van 2020 een belemmering vormde voor zijn cliënt, maar dat zei hij tijdens een overleg met andere betrokkenen tijdens een schorsing van de zaak. ,,We spraken echter over de periode rond de zomer van 2020. Een discussie uit het verleden dus en het gaat zeker niet om de situatie van nu. Er wordt juist volop doorgebouwd.”