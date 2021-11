Bouw van 288 deels ook betaalbare huizen start in Doonheide Gemert; ‘Het is een flink bouwplan, ook voor ons hoor’

GEMERT - Er is grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen, ook in Gemert natuurlijk. Daarom worden die er nu ook gebouwd in het nieuwe Gemertse bouwplan Doonheide-II: 41 sociale huurwoningen en 22 koopwoningen.