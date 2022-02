Bouw van gemeenschapshuis Asten zichtbaar, maar wat gebeurt er allemaal achter de schermen?

Burgemees­ter Blok: ‘Elke schijn van belangen­ver­stren­ge­ling onder de loep nemen’

SOMEREN - Somerens burgemeester Dilia Blok baalt dat haar gemeente in een kwaad daglicht wordt gesteld. Dat zegt ze in een persoonlijke videoboodschap over de politieke onrust die is ontstaan.

13:46