Bouw van Huiskamer Bakel lijkt al gegund

Na grote Peelbrand: natuur­brand­team in de maak voor Zuid-Nederland

9 april DEURNE - Voor de grote brand in de Peel van vorig jaar moest nog een gespecialiseerd team uit Overijssel overkomen. In de nabije toekomst is dat wellicht niet meer nodig. De zes Veiligheidsregio's in Zuid-Nederland werken aan een eigen, gezamenlijk ‘handcrewteam’.