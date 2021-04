Bouwbedrijf boos op ‘met twee maten metend’ Someren, maar legt kritiek opzij om elders ook te kunnen bouwen

Hovenier (65) uit Neerkant met drugslab op terrein na hoger beroep toch eventjes vrij

10 april De hovenier uit Neerkant heeft zichzelf niet beziggehouden met de productie in het drugslab op zijn erf, zo blijkt uit het dossier. Het hoger gerechtshof in Den Bosch besloot daarom de Neerkanter (65) toch vrij te laten in afwachting van zijn rechtszaak over een paar maanden. De man mocht vrijdagochtend de gevangenis in Vught uit.