Bouwplan bij station Deurne in de wacht

Over de veranderingen op de plek van het voormalige horecabedrijf Stationszicht en garagebedrijf Goossens lopen diverse juridische procedures. In juni schorste de Raad van State het bestemmingsplan dat de bouw (door Woonveste) regelt van twaalf appartementen en horeca op de begane grond. De bestuursrechter meent dat het plan in strijd is met de eigen stedenbouwkundige visie van de gemeente en ook heeft Deurne de behoefte aan huurappartementen in het middeldure segment niet aangetoond.