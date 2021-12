Bouwplan buiten het bestemmingsplan in Asten? Opschieten of wachten

Daarna worden plannen pas weer in procedure genomen als de nieuwe Omgevingswet van kracht is, per 1 juli 2022. Voor plannen die wel binnen het bestemmingsplan passen, kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ook principeverzoeken worden behandeld. Zo weet een initiatiefnemer of de gemeente in principe of wel of niet mee wil werken aan een plan.