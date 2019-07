Bouwplan kan jeugd voor Someren-Eind behouden

Politiek Deurne eist inspraak in grote projecten arbeidsmi­gran­ten

11:33 DEURNE - Politieke partijen in Deurne hebben woensdagavond inspraak afgedwongen over toekomstige projecten waarbij op een grootschalige manier arbeidsmigranten worden ondergebracht. Het gaat om initiatieven op een recreatieterrein, aan de rand van een industrieterrein of aan de rand van een dorpskern.