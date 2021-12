Bouwplannen in Deurne straks door versnipperaar? Burgtbouw neemt extreme risico's op de koop toe

Schaap dood aangetrof­fen in Lierop, ‘grote kans’ dat wolf dader is

LIEROP - Bij een veehouder in Lierop is woensdag een dood schaap aangetroffen. Dat bevestigt Bij12, het bureau waar wolvenschade wordt gemeld. Of de ooi ook echt is doodgebeten door een wolf moet nog blijken uit DNA-onderzoek, maar de provincie acht de kans groot.

