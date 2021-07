Bouwterrein Deurne wordt afgegraven om Japanse duizendknoop

Wie mocht in 1955 mee met het ziekenreis­je naar Lourdes?

24 juli EINDHOVEN - In juni 1955 vertrok een trein vol zieken naar Lourdes en Frans van Mierlo maakte er deze foto. Wie kent de mensen op de foto of weet wat de bestemming van de reis was. En wie organiseerde deze tripjes naar Lourdes eigenlijk? Alle informatie is welkom. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.