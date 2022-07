Boze boeren niet onder de indruk van oproep burgemeester Deurne; nu hangen er júist omgekeerde vlaggen aan het gemeentehuis

Bouwplan ‘De Goede Vaart’ in Someren-Eind weer uitgesteld

SOMEREN-EIND - Het bouwplan ‘De Goede Vaart’ in Someren-Eind loopt weer vertraging op. De eerste planning was dat de woningen eind 2021 zouden worden opgeleverd, maar door bezwaren van omwonenden is die datum steeds uitgesteld. De nieuwe planning was dat eind van dit jaar het bouwrijp maken zou starten. Dat wordt nu ook weer opgeschoven.

