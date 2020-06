Boze vakantiegangers strijden met Peter Gillis

Hij doet maar waar hij zin in heeft. Dat is het beeld wat veel recreanten op het Parelstrand net over de grens bij Eindhoven hebben van Peter Gillis. De eigenaar van de Oostappen Groep in Asten schroomt niet om de stroom van huisjes in Lommel af te sluiten. Voor een getroffen Eindhovenaar die niet met naam genoemd wil worden is de maat nu vol. ,,We zitten daar volledig in de shit. Ik zit straks met een onverkoopbaar huis.”