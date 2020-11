Afstudeerproject Helenaveense kerk valt in de prijzen

In juni studeerden ze af met een 115 pagina’s dik boekwerk en een video-animatie van vijf minuten over hun plan voor de kerk. Kort samengevat bestaat dit uit elf woningen, een gemeenschappelijke ruimte en een kapel. Ze kregen positieve reacties van de dorpsraad in Helenaveen, het parochiebestuur en een aantal bewoners. De school waardeerde hun scriptie met een negen. Ook werden ze genomineerd voor de HBO Bouw & Infra award 2020, een initiatief van BouwTalent Zuid, Bouwend Nederland en Avans Hogeschool.

Talkshow

Crooijmans: ,,De uitreiking was opgezet als een talkshow. Wij moesten ons project toelichten en vragen beantwoorden, samen met twee andere genomineerden. Aan het einde van de uitzending hoorden we dat we de publieksprijs hadden gewonnen met 450 van de 700 stemmen. Even later mochten we ook de juryprijs in ontvangst nemen. We waren ‘flabbergasted’.”

Verberne: ,,De andere projecten zagen er ook goed uit. Wij hebben wel een uitgebreide animatie gemaakt van ons plan. Hierin lijkt het alsof je door de ruimtes loopt, met alle details van de kerk erin. Het maakt het realistisch.”

Naar de redenen van het publiek blijft het gissen, maar de jury – bestaande uit mensen uit de bouwwereld en het lectoraat van school – gaf wel uitleg. Verberne: ,,De manier waarop wij ons project gevisualiseerd hebben werd genoemd. En het feit dat we karakteristieke elementen van de kerk laten terugkomen in ons ontwerp.”

Drieduizend punten

Vooral in dat laatste ging veel tijd zitten. De twee maten drieduizend punten met speciale meetapparatuur om het kerkinterieur in kaart te brengen. Crooijmans: ,,Misschien zijn we daar in doorgeslagen, maar we zaten er zo lekker in, we gingen maar door.”

Die gedrevenheid bindt hen al sinds de basisschool. Samen doorliepen ze het vmbo, mbo en hbo. Nu volgen beiden de Master Architecture Building and Planning aan de technische universiteit en werken ze als zelfstandig bouwkundig tekenaar. Crooijmans: ,,Het mooie daaraan is dat onze ontwerpen nu ook écht worden gemaakt. Zo hopen we dat ons herbestemmingsplan voor de Helenaveense kerk ook nog ooit realiteit wordt.”