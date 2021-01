Oppositie raad Gemert-Bakel verder verzwakt

Voor het Gemert-Bakelse gemeenteraadslid is de overstap naar de Dorpspartij niettemin heel vanzelfsprekend. ,,Ik voel me heel erg thuis bij die partij, als in een warm bad. Ik ben een paar jaar geleden bij toeval de politiek ingerold en actief geworden voor Sociaal Gemert-Bakel. Maar ik kwam er gaandeweg pas achter dat de Dorpspartij veel beter bij mij past en dat de politieke visie van die partij meer aansluit bij mijn ideeën dan bij Sociaal Gemert-Bakel het geval is.”

Ambitieus

Daar komt bij, aldus het raadslid, dat hij ook de komende jaren actief wil blijven in de gemeentepolitiek. ,,De kans dat dit kan is groter bij de Dorpspartij dan bij Sociaal Gemert-Bakel, denk ik. De vraag is of Sociaal Gemert-Bakel bij de verkiezingen in 2022 daarvoor nog wel voldoende zetels weet te halen. Met de Dorpspartij lukt dat zeker. Bovendien ben ik ook gewoon heel ambitieus als het gaat om de politiek.”

Na het vertrek van Van Kollenburg houdt Sociaal Gemert-Bakel nog twee van de drie aanvankelijke raadszetels over. De partij deed in 2018 als SP Gemert mee aan de verkiezingen, maar maakte zich in november 2019 los van die partij. De Dorpspartij komt nu op vijf raadsleden uit. Die partij vormt samen met het CDA - met elf zetels de grootste partij - de coalitie in de raad van Gemert-Bakel.

Betreuren

Fractievoorzitter Jan Hoevenaars van Sociaal Gemert-Bakel is verrast door het vertrek van Van Kollenburg. In een reactie mede namens het partijbestuur zegt hij diens vertrek te betreuren. ,,Maar het is zijn keuze. Als hij zich bij de Dorpspartij beter thuis voelt dan moeten we dat accepteren. En over de komende verkiezingen maken wij ons helemaal geen zorgen, hoor”

Nog maar enkele maanden geleden stapte in de Gemert-Bakelse gemeenteraad Ton Vogels uit de fractie van Lokale Realisten/D66. Die fractie hield daardoor drie zetels over. Vogels ging vervolgens onder eigen naam verder.

Aan de slag

Overigens heeft de Gemert-Bakelse wethouder Anke van Extel-van Katwijk (CDA) haar laatste werkdag er op zitten. Van Extel gaat komende week aan de slag als burgemeester in Asten en wordt opgevolgd door partijgenote Willeke van Zeeland. Zij wordt op donderdag 28 januari tijdens de gemeenteraadsvergadering benoemd en gaat de volgende dag aan de slag.

Ook CDA-wethouder Inge van Dijk vertrekt binnenkort. Zij staat nummer drie op de CDA-lijst bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wie Van Dijk opvolgt, is nog niet bekend. CDA-fractievoorzitter Stefan Janszen verwacht daar in de loop van maart meer duidelijkheid over te kunnen geven.