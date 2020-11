Golfbaan Stippelberg in Gemert wil goedkoper lenen

GEMERT-BAKEL - Golfbaan Stippelberg in Gemert-Bakel gaat gebukt onder de torenhoge lening van 13 miljoen euro en wil die daarom opnieuw financieren. Dat plan ligt nu op tafel in overleg tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de beheersstichting van de golfbaan.

Door nieuwe leningen af te sluiten tegen lagere rentepercentages dan de huidige, al langer lopende leningen kan er flink bespaard worden op de vaste lasten die de golfbaan heeft. Met de besparing die dat oplevert kan de schuld van iets meer dan zes ton euro die de club nog aan de gemeente heeft worden teruggebracht, is de bedoeling.

Dat melden bronnen in de Gemertse politiek. Zowel het gemeentebestuur als bestuur en management van de golfbaan willen niet ingaan op vragen daarover.

Open en constructief

,,We zijn goed in gesprek met elkaar", zegt manager Dorine Daemen mede namens interim-voorzitter Peter Swinkels. ,,Daarbij kijken we gezamenlijk heel open en constructief naar de financiële uitdagingen die er liggen. We hebben er alle vertrouwen in dat we daar op een goede manier uitkomen. Meer kan ik niet zeggen.”

Opsteker voor de in het vorige decennium aangelegde golfbaan is dat er na jaren van (forse) verliezen nu zwarte cijfers kunnen worden geschreven in plaats van rode. Over 2019 bedroeg het positief resultaat ongeveer 40.000 euro, meldt Daemen.

Slag in de arm

Ook over het resultaat voor dit jaar is ze optimistisch. ,,Natuurlijk moeten we nog wel een slag om de arm houden. Vanwege de corona-maatregelen hebben we ook al wat tegenwind gehad. Maar niettemin ben ik positief gestemd.”

Dat komt ook vanwege het stijgende ledental van de golfbaan net ten noorden van Milheeze. Onlangs kon de club het duizendste lid bijschrijven.

Tevredenheid

Het is een ontwikkeling die ook voormalig voorzitter Jan van Maasakkers tot tevredenheid stemt. Van Maasakkers, oud-burgemeester van Gemert-Bakel, trad op verzoek van de golfclub in 2015 aan met als missie de jaarlijkse tekorten - toen nog meer dan drie ton - terug te dringen en droeg onlangs het stokje over aan Swinkels.

Quote De golfclub is deel gaan uitmaken van het gemeen­schaps­le­ven Jan van Maasakkers, Oud-voorzitter van Golfclub Stippelberg

,,Dat we daar met z'n allen met heel hard werken in geslaagd zijn, doet me heel veel deugd", zegt Van Maasakkers desgevraagd. ,,Want daardoor hebben we kunnen voorkomen dat de rekening voor de aanleg van deze golfbaan op initiatief van de lokale overheid uiteindelijk bij de inwoners van Gemert-Bakel terecht is gekomen. Dat zou niet terecht zijn geweest.”

Vrijwilligers

Dat dit is gelukt, komt volgens de in 2010 gepensioneerde burgemeester onder meer doordat er flink bezuinigd is op de personeelskosten, door het aantrekken van een goede manager en omdat de golfclub veel meer een onderdeel van het Gemert-Bakelse gemeenschapsleven is geworden. ,,Een deel van het groenonderhoud bijvoorbeeld wordt nu door vrijwilligers uit de dorpen gedaan.”