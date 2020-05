Deurne en Helmond: Pas op voor veel te dure rioolbedrijven

Geen wagen met bedrijfslogo, maar een blanco busje, bestel- of luxe auto. Als dan de klant vraagt of ze van Adriaans, Coppelmans of Van Dijk zijn, zou er iets gemompeld worden van ‘ja’ of ‘daar werken we voor’. Vervolgens vragen deze ontstoppingsbedrijfjes een vergoeding die vele malen boven het normale tarief ligt. En soms is de verstopping niet opgelost.