Een druk weekeinde voor Sint & Co in de Peel

DE PEEL - Komend weekeinde zet Sinterklaas met zijn Pieten in Apeldoorn weer voet aan land in Nederland. Diezelfde dag laat hij zich ook nog in Beek en Donk zien maar de rest van zijn rentree-toer door de Peel legt hij zondag af. Een overzicht van alle intochten.

Zaterdagmiddag om 14.00 uur nog meldt de goedheiligman zich met zijn gezelschap bij de Donkse Brug in Beek en Donk. Samen met zijn Pieten gaat hij daarna richting het Heuvelplein waar het een groot feest beloofd te worden. De voorbode van wat hen zondag nog allemaal te wachten staat.

Bij zijn ‘eigen’ kasteel in Helmond wordt de Sint dan vanaf 13 uur welkom geheten door onder anderen burgemeester Elly Blanksma. Hij ontvangt daar de sleutel en - anno 2019 ook belangrijk - de WiFi-code van zijn tijdelijke onderkomen, waar hij de komende weken weer duizenden kinderen met hun (groot)ouders zal ontvangen. De verwelkoming duurt tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

In Bakel zit de intocht per koets door de Bernhardstraat, Wilbertsplein, Dorpstraat, Molenakkers, Rakkert en De Helling er dan al een tijdje op. Die begint al om 11.40 uur vanaf het jeugdhuis en eindigt bij sporthal De Beek, waar een heel programma in elkaar is gezet voor de kinderen. Ook in Lieshout zijn ze er al vroeg bij: daar wordt de ‘stoomboot’ al om 11.00 uur bij de Loswal van Bavaria verwacht waarna het feest kan losbarsten.

In Deurne staan ze verwachtingsvol om 13 uur klaar voor ontvangst bij het Dinghuis. In optocht gaat het daarna door de Kruisstraat en de Visser richting de Markt. Een uur later, 14 uur, zet Harmonie Excelsior in Zeilberg bij de Maria-Antoinette molen de bekende deuntjes in waarna Sint en gevolg in D’n Draai worden verwacht. De Zeilbergse jeugd heeft op school een mijter gemaakt, de tien mooiste wacht een verrassing tijdens het gratis feest dat tot 16.30 uur duurt. In Elsendorp beginnen ze om 14 uur met het zingen van liedjes bij het opwachten van als Sinterklaas om daarna in De Dompelaar te gaan feesten.

In Liessel begeleiden kinderen van bassischool De Zonnebloem, gilde Sint Hubertus en harmonie St Cecilia hun gemijterde vriend door het Wellenshof, ´t Hofke, de Oude Molen, Molenweg, Overloop, Molenweg, Hulsbos en Kieboom naar De Kastanje aan de Mgr. Berkvensstraat. Daar is vanaf half drie een programma is voor de jeugd.

In de Dreef in Aarle-Rixtel treden allerlei verenigingen op om de gulle gever vanaf 14.00 uur een warm welkom te bezorgen. In Mierlo vangen wethouder Hans van de Laar en Mierlose Mens Thea Gevers Sinterklaas en zijn pieten om 14 uur op en vergezellen hem, na een rondtocht, naar sporthal De Weijer. Ook om 14 uur zitten ze ‘allemaal even recht’ in de Gouden Helm in Helenaveen.

In Someren-Eind wordt het gezelschap uit Spanje eerst om 12.30 bij Sluis 13 ontvangen door buurtgemeenschap De Smelen en om 14.30 uur volgt dan een bezoek aan gemeenschapshuis De Einder. In Heusden laten ze dit jaar een optocht schieten en is er bij het Hart van Heuze een buitenprogramma. Zodra Sint & Co om 14.00 uur arriveren, verplaatst iedereen zich naar binnen voor het vervolg.

Het gemeentehuis van Asten is de meer formele welkomstplek waar burgemeester Hubert Vos om 14.30 uur de hand zal uitsteken. Harmonie St. Cecilia geeft daar een show alvorens het gezelschap muzikaal naar gemeenschapshuis De Klepel te begeleiden. Somerens Lust verzorgt de muzikale omlijsting van de intocht in Someren en burgemeester Dilia Blok doet het officiële deel vanaf 14 uur op het bordes van het gemeentehuis. Het feest verplaatst zich daarna naar De Ruchte.

In Gemert warmt burgemeester Michiel van Veen zich op om de goedheiligman bij de poorten van het kasteel te verwelkomen. Vanaf 16.30 uur warmen Ton Hendriks en Praatjes Piet iedereen op. Tegen 17.15 uur neemt de Sint plaats in zijn troon en mogen kinderen tekeningen geven en hem de hand schudden.

In Neerkant, Vlierden, Lierop, Handel, Milheeze, de Mortel en De Rips moeten de hartjes nog een weekje langer kloppen alvorens ze daar de Sint in levende lijve kunnen aanschouwen. Bij de brandweerkazerne in De Rips komt de Sint dan om 13 uur aan en trekt naar D'n Eik. In Handel drommen de kinderen in gemeenschapshuis de Bron vanaf 13.30 uur samen om hun idool te bejubelen. Fanfare St Willibrordus laat die zondag op het Neerkantse Kerkplein vanaf 13.45 uur de eerste noten horen waarna het festijn kan beginnen. Op dat tijdstip zet ook de Mortelse jeugd in De Anker ‘Hoort wie klopt daar kinderen in’. Een kwartier later om 14 uur moet de Sint nog een huzarenstukje uithalen: in Milheeze zitten dan de kinderen in de Schans klaar net als in de Vurherd in Lierop en in MFA ’t Huis in Vlierden. Op die laatste plek vieren ze dan gewoon al zijn verjaardag.