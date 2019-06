Extra ondersteuning voor de allerkleinsten op locatie Kiekeboe in Deurne

,,Dat is inderdaad een hele mond vol", beaamt Tannie Peters, operationeel manager van UniK regio Peelland. Ze heeft het over de orthopedagogische dagbehandeling die bij Kiekeboe, onderdeel van Spring Kinderopvang, is ingetrokken. ,,Wij noemen het ook wel 'De ontwikkelgroep'. Het gaat om kinderen die een ontwikkelachterstand hebben; dat kan op sociaal, emotioneel, gedragsmatig, cognitief of motorisch gebied zijn. Met ieder kind werken we toe naar het behalen van eigen doelen. Dit doen we in samenspraak met gedragsdeskundigen, logopedisten, fysio- en ergotherapeuten."