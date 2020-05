Geen steun voor Astens steunpakket

ASTEN - 95.000 euro voor verenigingen en ondernemers in Asten die in deze coronatijd in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen. Het initiatiefvoorstel van Algemeen Belang kon rekenen op veel sympathie, maar werd desondanks afgeschoten.

Een meerderheid van de gemeenteraad vindt het plan te onzorgvuldig, te vroeg en te willekeurig, zo bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. Het voorstel van Algemeen Belang werd ondersteund door PGA en VVD. Leefbaar Asten, D66/Hart voor Asten en CDA stemden tegen. ,,Dit is een sympathiek voorstel, maar dit onderwerp vraagt zorgvuldigheid en een goede analyse. Die komt er in juni. Dit initiatiefvoorstel komt te vroeg”, aldus Math Vankan van Leefbaar Asten. Ook Remco Wever van D66/Hart voor Asten vindt zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid: ,,We wachten de analyse van het college af.”

Jos Leenders van het CDA heeft bedenkingen bij de uitvoering van het voorstel en vreest dat landelijke regelingen kunnen conflicteren met lokale regels. ,,Sluit dit partijen niet uit van landelijke richtlijnen? De uitvoering is cruciaal. Het plan is op dit moment niet voldragen”, aldus Leenders.

Ton van Egmond van de VVD gaf aan het wel een goed voorstel te vinden: ,,De nood is hoog. Hiermee kunnen we onze inwoners helpen. Reservemidden hebben we voor moeilijke tijden. Dat zijn het nu. Of willen we geld bewaren voor een mogelijke Derde Wereldoorlog? PGA stemde ook in. De fractie wil graag dat er tempo wordt gemaakt met financiële hulp.

Van de baan

Met negen stemmen tegen en slechts zeven voor, is het voorstel van Algemeen Belang voor nu van de baan. De fractie wilde op zes onderdelen snel financiële hulp bieden. Het totaalbedrag van 95.000 euro zou uit de algemene reserve worden gehaald. Buitensportverenigingen moesten via het noodplan gecompenseerd worden in de huur van sportvelden, horeca zou geen huur hoeven te betalen over de terrassen en reclamebelasting die ondernemers in het centrum betalen, zou voor de helft voor rekening komen van de gemeente Asten. Museum Klok & Peel werd in het voorstel gecompenseerd met 30.000 euro, voor misgelopen entreegelden.

Totaalplaatje

De meerderheid van de raad wacht dus liever een totaalplaatje af. Het college van B en W gaat daarmee aan de slag via een ‘Tussentijds inzicht in de financiële effecten van de coronacrisis’, zo besloot de raad eerder tijdens dezelfde vergadering. Dit document moet de voorjaarsnota vervangen vanwege de vele onzekerheden in deze coronatijd.