Jongeren over het dilemma om open te zijn over hun seksuele voorkeur; ‘Eigenlijk wist iedereen al dat ik op mannen viel, behalve ikzelf’

Zestien jaar was ze toen ze het voor het eerst vertelde. Niet op Coming Out Day, zoals Loes van Kreij (22) het eigenlijk voor ogen had, maar pas negen maanden later. ,,De eerste persoon aan wie ik het uiteindelijk vertelde, was een vriendin. Dat ging per ongeluk. Zij moest raden wie ik leuk vond. Opeens vroeg ze of het ook een meisje kon zijn. Zo is het ter sprake gekomen.”