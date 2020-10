Jubilerende bouwer stoomt door: 135-jarig Wijnen in Someren doet twee overnames ondanks coronacrisis

Het coronavirus lijkt geen vat te hebben op Wijnen. Na topjaar 2019 met een recordomzet van zo'n 175 miljoen euro neemt het Somerense bedrijf dit jaar nauwelijks gas terug. Sterker: het nam met CelektRon (Eindhoven) en CBTI (Erp) bedrijven in de elektrotechniek en beveiligingstechniek over. De Wijnen-familie groeide met 40 medewerkers naar zo'n 250 mensen in totaal.

Techniek in gebouwen belangrijker

Door de overnames completeert Wijnen zijn aanbod als allround bouwconcern, stellen directieleden Bart Holleman en Piet-Hein Maas. ,,Techniek in gebouwen neemt hand over hand toe", zegt Maas. ,,Toen ik in de bouw begon bestond 20 procent van een project uit installaties. Dat gaat naar 40 procent. Kijk naar zonnepanelen, led-verlichting, inbraakbeveiliging en toegangscontrole. Sprinklers vind je tegenwoordig niet alleen in een bedrijfsgebouw maar ook in zorgcentra en scholen.”

De coronacrisis was geen aanleiding voor twijfel over de expansie. Wijnen had al langer de wens om een bedrijf in de elektrotechniek te kopen en stuitte begin dit jaar op een geschikte kandidaat. Een versterking in de aanpalende beveiligingstechniek was een logische vervolgstap. De sterke vermogenspositie met een hoge solvabiliteit van 52 procent maakt dat financiële risico's niet aan de orde zijn, stelt het directieduo.

Daar komt bij dat Wijnen op operationeel niveau goed blijft draaien. De omzet zal dit jaar met zo'n 160 miljoen euro weliswaar 15 miljoen lager uitvallen, maar het rendement blijft naar verwachting stabiel. ,,En de orderportefeuille voor volgend jaar is al een heel stuk gevuld", weet Holleman. ,,Een aantal klanten heeft een opdracht met een jaar uitgesteld, zoals een toeleverancier van de autoindustrie. Maar in de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie en de logistiek lopen de orders door.”'

Nieuwe opdrachten verworven

Wijnen bouwt daarnaast veel schoolgebouwen maar ziet ook een vaste klant als hotelconcern Van der Valk blijven investeren. ,,Ook na maart hebben we nieuwe opdrachten verworven.” Van de stikstof-en pfas-problematiek ondervindt de bouwer momenteel geen hinder.

De brede spreiding in sectoren en regio's geeft Wijnen een stabiele basis, stellen Maas en Holleman. In deze tijd is het bedrijf relatief actiever in de woningbouw, met projecten in onder meer Maastricht en Nieuwegein.

'Koers is succesvol’

Wijnen bestaat deze maand 135 jaar. Holleman: ,,We zijn trots op de mijlpaal die we hebben bereikt en dat we hartstikke gezond zijn in deze tijd.” Maas: ,,Het bevestigt dat onze koers werkt en succesvol is.”

Maas (62) kwam in 1999 aan boord bij Wijnen en nam in 2007 het Somerense familiebedrijf volledig over. Sinds drie jaar deelt hij de leiding met Holleman. Samen met Erwin Schrijer (financiën) en Veronique Lemm (vastgoedontwikkeling) is met het oog op de continuïteit een vierkoppig directieteam geformeerd. ,,Ik zal over enige tijd een stapje terug doen, maar wil er wel voor zorgen dat het bedrijf kan doorgaan in de geest van de familie Wijnen.”