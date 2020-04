‘Laat je niet omkopen!’ en 492 andere adviezen van Deurnenaren aan nieuwe burgemeester

In totaal 493 Deurnenaren namen de moeite om door te geven hoe hun ideale burgemeester er uit moet zien. De gemeente stelde in de maand maart een vragenlijst open en gebruikt de antwoorden om een functieprofiel op te stellen voor de vacature van burgemeester voor Deurne. De baan komt vrij per 1 februari 2021, de dag dat Hilko Mak met pensioen gaat.