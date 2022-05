Na 78 jaar erkenning voor Deurnese oorlogsveteraan

OVERLOON - De 97-jarige John Althuizen, geboren in Deurne, krijgt zondag in het Oorlogsmuseum in Overloon het Draaginsigne Veteranen, ook wel de Veteranenspeld genoemd. Hij krijgt die onderscheiding omdat hij 78 jaar geleden aan het eind van de Tweede Wereldoorlog risicovol werk heeft verricht, aldus het museum.

Althuizen zat ondergedoken om tewerkstelling in Duitsland te voorkomen. Hij werkte als koerier voor het verzet. Toen de Amerikaanse geallieerden in het najaar van 1944 Noord-Brabant bevrijdden, sloot de Brabander zich als tolk aan bij de 7th Armored Division. Althuizen vocht in Nederland waar hij vlak bij huis met zijn eenheid betrokken raakte bij de ‘Slag in de Peel’ waarbij hij vocht in Liessel, Griendtsveen, Asten en Meijel. Daarna ging hij via België naar Duitsland.

Purple Hart

Hij raakte meermalen gewond en kreeg daarvoor onderscheidingen waaronder het Purple Heart. Dat is een Amerikaanse militaire decoratie die wordt uitgereikt in naam van de president van de Verenigde Staten aan hen die gewond of gedood zijn terwijl ze het Amerikaanse leger dienden. Althuizen is een van de twee Nederlanders die deze onderscheiding kreeg voor zijn inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog emigreerde hij naar Amerika.

De Brabander is in Nederland nooit erkend als veteraan. Dat wordt nu hersteld dankzij de hulp van het Nederlands Veteraneninstituut en het Comité Ereschuld Onderscheidingen. Althuizen is in Nederland met drie andere Amerikaanse oorlogsveteranen.

In het Oorlogsmuseum signeren zij onder andere een boek. De opbrengst daarvan gaat naar een fonds dat reizen betaalt voor veteranen die strijdlocaties uit de Tweede Wereldoorlog nog eens willen zien.

