Nieuwbouw gemeenschapshuis Asten gaat aan neus lokale bedrijven voorbij, naar Moeskops Bergeijk

ASTEN - Aannemers uit de regio hebben volop kansen gehad om de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis in Asten voor hun rekening te nemen. Veel bedrijven zijn gebeld of aangeschreven, uiteindelijk rolde Moeskops uit Bergeijk echter als winnaar uit de bus, schrijft het gemeentebestuur aan de lokale politiek.

In Asten was er onvrede omdat een van de belangrijkste gebouwen in het dorp gebouwd wordt door een bedrijf van buitenaf. Hoe kan dat, vroegen diverse bewoners en raadsleden Lilian Vossen (Algemeen Belang) en Marcel van Oosterhout (PGA) zich af.

Wethouder Janine Spoor geeft in een zes kantjes tellende brief tekst en uitleg. Bij aanvang van de aanbesteding zijn vijftien aannemers uit Asten en omgeving aangeschreven. Vervolgens is met drie bedrijven uit Asten en een uit Someren een verkennend gesprek gevoerd over de bouw van het gemeenschapshuis aan de Kerkstraat.

In tweeën gesplitst

Resultaat van alle voorbereidingen was dat de aanbesteding in tweeën is gesplitst: een bouwkundig deel en gedeelte over de installatietechniek. Asten heeft hierna bij de selectie actief de lokale ondernemers benaderd. Een Somerens bouwbedrijf en een installatietechnische firma uit Asten meldden zich aan. Hierna volgde loting van vijf bouwers en vijf specialisten op het gebied van installatietechniek.

‘De lokale partij voor installatie is weliswaar door de loting gekomen, maar is in de selectiefase alsnog afgevallen. Omdat ze niet konden voldoen aan de vooraf gestelde eisen, die bij hen bekend waren. De andere partij is uitgeloot bij de bouw’, licht wethouder Spoor toe.

Van de oude Klepel in Asten is niets meer over. Binnenkort start de nieuwbouw.

Met als eindresultaat dat Moeskops gaat bouwen en dat Nikkelen (Groesbeek) en Gebr. Janssen (Beugen) de elektrotechniek doen. Binnenhuisarchitect is Hanratharchitect uit Rotterdam.

Bouw duurt max 260 dagen

Spoor licht in de brief verder toe dat de bouw van het nieuwe dorpshuis uiterlijk zes weken na de bouwvak van start moet gaan, dus ergens de komende weken. Hierna krijgt Moeskops 260 ‘werkbare’ dagen om het pand op te leveren. Eind 2022 moet de nieuwe Klepel er dus staan.

In die periode (31 oktober 2022) eindigt ook het tijdelijke huurcontract van Onis en de bibliotheek, die nu in een pand van Van der Loo in het Midascomplex huizen. Spoor verwacht dat het goedkomt, al is wellicht een uitloop van een of twee maanden nodig. ‘We verwachten dat de ondernemer met ons zal meedenken zoals hij dit steeds vanaf het eerste contact zo heeft gedaan.’

Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan moet de wethouder op zoek naar een andere oplossing. Tevens lopen er gesprekken met Vastgoed regisseur over de ruimte die verenigingen momenteel gebruiken in dienstencentrum De Beiaard. Hier loopt de huur op 1 januari komend jaar af.