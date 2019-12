Somerense eisers ‘frusteren’ rechter door afwezigheid

Aanbouw paviljoen speeltuin Gemert door aanloop senioren

16:27 GEMERT - Een speeltuin is in eerste instantie voor kinderen, maar in Gemert weten senioren ook de weg naar De Wieken te vinden. Er vinden in het paviljoen tal van activiteiten plaats voor ouderen. De ruimte is met name op de begane grond te klein. Daarom gaat de speeltuinvereniging een stuk aanbouwen.