Theo Hurkmans (92) uit Someren over zijn briljanten bruid: ‘Wij zijn samen Zummerse mens geworden’

,,Wij kenden elkaar al toen zij nog een durske was. Vanuit De Heikant liepen wij naar de lagere school in het dorp en onderweg sloot An dan aan. In 1954 kwam ik haar tegen op de kermis in De Hei, zij ging naar huis en ik kwam. Ik liep met An over de kermis en stelde voor om haar naar huis te brengen, dat mocht en volgens mij sloeg daar op de huishoek de vonk over’’, vertelt Theo.