Tiny Velthoven (1955-2019) nam het leven zoals het was: ze hield van friet met mayo, feestjes en dieren

De boerderij waar Tiny opgroeide aan de Liesselseweg in Deurne is er nog steeds. Een boerenbedrijf is het allang niet meer maar het mooie witte huis is nog wel in bezit van de familie Velthoven. Het is verbouwd tot twee aparte woningen. In een daarvan woont de oudste zus van het gezin, Annie (73). Samen met jongste zus Tonnie (62) haalt ze herinneringen op aan Tiny.