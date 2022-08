Van drakenvlees en toverkrachten tot ’helende klankreis’ bij festival op Kasteel Croy

met video Auto ramt lantaarn­paal in Deurne, automobi­list gewond

DEURNE - Een automobilist is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Industrieweg in Deurne. Zijn auto raakte van de weg en reed een lantaarnpaal uit de grond. Het voertuig sloeg daarna over de kop.

13 augustus