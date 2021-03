Zoektocht voor teams: Wie is de Mol van Deurne?

Geen leges voor horeca en evenemen­ten Laarbeek

11 maart LAARBEEK - Ondernemers in de horeca en de evenementenbranche, maar ook marktkooplui met non-foodkramen in Laarbeek hoeven in 2021 geen leges te betalen over onder andere vergunningen, huren van gemeentegrond voor terrassen, drankontheffingen of staangeld over het eerste kwartaal.