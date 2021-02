Zùmmers Belang CDA wijzigt naam naar CDA Someren

Politiek Someren ziet sport­school liever niet aan Wilhelmina­plein

12 februari SOMEREN - Anytime Fitness wil op korte termijn een nieuw filiaal openen aan het Wilhelminaplein in Someren. Afgelopen woensdag werd het voorstel besproken in de commissie Ruimte. Hoewel iedereen blij is dat er iets gedaan wordt aan de leegstand in het centrum is de vraag of dit wel de juiste locatie is, de messen voor een stevig debat zijn alweer geslepen.