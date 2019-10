Brabantse VVD’ers sluiten zich aan bij Deurnese oproep: ‘Provincie, laat los die regels’

Jeroen van Lierop van de VVD Deurne sprak van ‘een debacle’. ,,Hier in Deurne zijn er ondernemers die regels opgelegd krijgen die vijfhonderd meter verderop in het Limburgse Venray of Meijel helemaal niet gelden. Er dreigt rechtsongelijkheid te ontstaan en dat is onacceptabel en niet uit te leggen. De landelijke overheid moet direct de regie in handen gaan nemen.”

Inmiddels sloten de afdelingen Someren, Gemert-Bakel, Asten, Helmond, Reusel de Mierde, Etten-Leur, Nuenen, Bergen op Zoom, Waalwijk en Heusden zich al aan bij het Deurnese standpunt.

Ook Benny Munsters van het CDA Deurne riep de provincie vorige week op om pas op de plaats te maken. ,,Dat agrariërs rechten ontnomen worden, is onacceptabel. Daarnaast is ons voorstel om van de datum 2022 af te stappen, deze is niet reëel.” In 2022 moeten Brabantse agrariërs hun stallen hebben aangepast aan strengere normen voor ammoniakuitstoot. ,,Het CDA is van mening dat je beter meteen een systeem kan bedenken dat een integrale oplossing biedt voor alle soorten uitstoot, zoals ammoniak en stikstof. Dit loopt helemaal vast zo en nekt de ontwikkeling naar een levensvatbare sector.”