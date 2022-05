Brabantse zitmaaier-bende jatte op grote schaal landbouwvoertuigen: zeven man opgepakt

Twee oude en twee nieuwe gezichten aan het roer in Deurne

De kogel is door de kerk, het ei is gelegd. In Deurne worden de mouwen opgestroopt om de gemeente de komende vier jaar door lastige tijden heen te loodsen. De partijen DOE!, DeurneNU, PGP en VVD zullen samen aan het roer staan en leveren alle vier een wethouder.

4 mei