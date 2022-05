Brabantse zitmaaier-bende roofde platteland leeg: ‘In vier minuten zat die maaier achterin een busje’

Ouderen en verstande­lijk beperkten trekken samen op in Gemert: ‘Het is er meteen levendiger op geworden’

GEMERT - Kinderopvang in het zorgcentrum, dat kenden we al. In Gemert is daar iets nieuws bij gekomen: verstandelijk gehandicapten en ouderen die samen naar de dagbesteding gaan.

