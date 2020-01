Brainport: 5 ton voor kasteelplan Gemert

,,Het geeft aan dat ook de regio inziet hoe belangrijk het kasteel voor de hele Brainport-regio is en in de toekomst ook blijft", reageert Van de Laar. ,,Daar ben ik wel trots op.” De Brainport-organisatie maakte woensdag bekend in totaal 7 miljoen euro te verdelen over verschillende projecten in de regio. In de Peel kreeg naast het kasteel in Gemert ook het plan voor de sportcampus op De Braak in Helmond een subsidiebedrag toegekend.