Bram Konings uit Beek en Donk: ‘Dat mijn broertje er niet meer is, begint nu pas echt te landen’

Eigenlijk hoeft het voor Bram niet zo, al die aandacht. Talkshows hebben hem benaderd en al die verzoeken heeft hij geweigerd. En de krant, ook daar zou hij liever niet in staan. Maar hij merkt ook dat veel mensen vragen hebben. Het verhaal over de ‘Beek en Donkse broers’ is het hele land door gegaan. Vooral de leeftijd van de twee mannen zorgde voor beroering: Guus is 29, Bram toen nog 31 (sinds 6 mei een jaartje ouder). Beiden zijn ook nog eens sportief, dus tot de risicogroep behoren ze niet. Toch kregen ze corona. Het hele gezin trouwens. Ook vader, moeder en zus bleken besmet te zijn, alleen hadden zij er minder last van. Beide broers werden zo ziek dat ze in het ziekenhuis op de intensive care aan de beademing moesten en in een kunstmatige slaap werden gebracht. Bram ontwaakte, Guus overleefde het niet.