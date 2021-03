Brand bij veehouderij in Milheeze onder controle, bewoners en 1.500 varkens ongedeerd

Wie is de al­ler-allereer­ste op het Gemertse terras?

19 maart Welke zes vrienden gaan in Gemert de eerste meter Lupulus (speciaalbier) met bijbehorende borrelplank drinken? Wie bestelt het eerste VIP-vijfgangendiner bij Puuur Eten en Drinken en wordt daarvoor thuis opgehaald in een mooie auto? Welk jarig kind houdt zijn kinderfeestje in de sporthal inclusief anderhalf uur vertier en wie gaat genieten van een high tea in het kasteel?