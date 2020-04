Brand Deurnsche Peel breidt uit, woningen in Liessel en Griendtsveen ontruimd

Geëvacueer­de ouderen uit Liessel blijven nog minstens 24 uur in Weert

15:05 LIESSEL - De 24 geëvacueerde ouderen uit zorgcentrum Wellenshof in Liessel blijven nog minstens 24 uur in Weert. Ze moesten maandagavond weg uit hun vertrouwde omgeving door de zeer grote brand in de Deurnsche Peel.